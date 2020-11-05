كوجر: البرلمان سيصوت على ١٦ ترليون دينار ضمن قانون تمويل العجز

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر ، ان مجلس النواب سيصوت على ١٦ ترليون دينار ضمن قانون تمويل العجز المالي.

وقال كوجر ان “مجلس النواب سيخفض نسبة المبالغ في قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة”، لافتا الى ان “التخفيض قد يصل الى ١٦ ترليون ويمرر فقط لتغطية الرواتب والادوية.

واضاف ان “مجلس النواب لن يمرر القانون بالصيغة التي وصلت اليه من الحكومة التي تتضمن ٤١ ترليون دينار”، مبينا ان “النفقات الاخرى غير ضرورية وعلى الحكومة ان تجد طريقا اخر لحل الازمة المالية بدلا من الاعتماد على القروض.