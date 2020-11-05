نائب يدعـو الحكومة إلى عدم استخدام ملف الرواتب ورقة للضغط على البرلمان

دعا النائب علي سعدون اللامي ، الحكومة الاتحادية الى الاسراع بتوزيع رواتب الموظفين ، مشدداً، على ضرورة عدم استخدام الرواتب ورقة ضغط على البرلمان لأجل تمرير قانون الاقتراض.



واشار الى ان على، الحكومة الى عدم استخدام هذا الملف الذي اضر شريحة واسعة من الموظفين و المتقاعدين و الرعاية الاجتماعية في الضغط على البرلمان لأجل التصويت على قانون العجز المالي المقترح بصورته الحالية



,و دعا الحكومة ووزارة المالية الى إيجاد الحلول السريعة من أجل صرف استحقاقات الموظفين و الفئات الاخرى ، محذرا من :" ان هذا الأمر سيجر البلد إلى الفوضى والاضطراب بسبب محاربة المواطنين و قطع ارزاقهم " ، مطالبا وزارة المالية بالكشف عن جميع العائدات ، بشكل شفاف ، امام الشعب العراقي.