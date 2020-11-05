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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 10:11 ص

لجنة نيابية: قانون الاقتراض الأكثر فسادا بتاريخ العراق المالي

2422019361214النائب حسين العقابي
وصفت اللجنة القانونية النيابية، ، قانون الاقتراض الحكومي المقدم  بانه الاسوأ  من ناحية الفساد المالي بتاريخ العراق. 
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ان “مجمل النفقات التشغيلية والاستثمارية لثمانية اشهر من كانون الثاني ولغاية اب الماضي بلغت نحو 46 ترليون دينار في حين يريد الكاظمي 57 ترليون دينار لأربعة اشهر.
واضاف ان “مقدار العجز  المالي منذ مطلع 2020 ولغاية اب بلغت 11 ترليون دينار فقط”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء رفع العجز بنصف المدة الماضية لأربعة اشهر الى 41 ترليون دينار.
واوضح ان “مايجري ليس اعتباطا وانما بتخطيط دقيق”، لافتا الى ان “الكاظمي يضغط على الشعب من خلال محاربته بقوته ليدفعه بالضغط على مجلس النواب.
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