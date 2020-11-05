نائب: الأزمة المالية ستستمر للعام المقبل

أكد النائب قصي عباس ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد ستستمر للعام المقبل.

وقال عباس ، ان ” الازمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب التخبط الحكومي ستستمر للعام المقبل دون اي حلول حقيقية”، لافتا الى ان “الحكومة تفكر بزيادة الاقتراض لتأمين رواتب 2021

واضاف ان “عدم حسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيؤثر على الاشهر الاولى من عام 2021″، مبينا ان “تركيز الحكومة على الاقتراض امر غير صحيح، وان مجلس النواب سيجري تعديلا على الورقة البيضاء ثم يصوت عليها.

وتابع انه “على الحكومة تقليل الانفاق بشكل سريع وآني وعدم الاعتماد على الاقتراض.

