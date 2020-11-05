العراق يدين اعتداءات حزب العمال الكردستاني على البيشمركة في دهوك

ادانت الحكومة العراقية، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، و أسفر عن سقوط قتلى وجرحى..



وأكدت الحكومة ، في بيان رسمي ، رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد، مشيرة الى أنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لامن وسيادة البلاد.