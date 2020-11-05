المالية النيابية :إيرادات النفط لشهر تشرين الأول تكفي لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين

اكدت اللجنة المالية النيابية ان ايرادات النفط لشهر تشرين الاول الماضي تكفي لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، معربة عن استغرابها من اصرار الحكومة على رهن صرف الرواتب بإقرار قانون الاقتراض.

وقال عضو اللجنة، النائب احمد حمة، انه حسب بيانات شركة تسويق النفط سومو بأـن الحكومة لديها مبلغ يكفي لدفع رواتب الموظفين.

واضاف: ان الحكومة تريد ان تجعل مسألة الرواتب ورقة ضغط على مجلس النواب حتى ينسى البرلمان ان على الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة لسنتين متتاليتين ٢٠٢٠،٢٠٢١

وتابع: لا ندري لماذا تصر الحكومة على الاقتراض بالرغم من وجود الاموال الكافية والموارد التي يمكن ان تغطي الرواتب، وهذا ما اكده المتحدث باسم رئيس الوزراء.