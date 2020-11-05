وزير المالية: إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب خمسة أسابيع

أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان رواتب الموظفين ستتاخر الى خمسة اسابيع في حال لم يصوت على قانون الاقتراض.

وقال علاوي في تصريح متلفز ، ان “تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية.



واضاف ان “من الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء اإلى الاقتراض”، لافتا الى ان “مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطرا.



وتابع: “إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع”، اما رواتب المتقاعدين فأنها ستدفع في وقتها في حين ان بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها.