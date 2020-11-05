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الخميس, 05 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 تشرين الثاني 2020 09:56 ص

الخالدي يكشف عن تقارب كردي سني لإقالة الحلبوسي

محمد الخالدي
كشف النائب عن كتلة بيارق الخير،  محمد الخالدي ، عن مؤشرات ايجابية وتقارب باجتماعات الكتل السنية والحزب الديمقراطي لإصلاح المؤسسة التشريعية من خلال استبدال الحلبوسي.
وقال الخالدي ان “مجلس النواب فشل فشلا ذريعا بأداء واجبه التشريعي والرقابي ابتداء من حكومة عبد المهدي ومرورا بحكومة الكاظمي.
واضاف “من الناحية الرقابية لم يتمكن البرلمان من محاسبة اي مسؤول فاسد فيما فشل من الناحية التشريعية من خلال اقرار قوانين تمرر عبر الصفقات والتوافقات”، لافتا الى ان “الخلل يتحمله كاملا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
واوضح الخالدي ان “لقاءات عديدة جمعت الكتل السنية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينا ان “هناك تقاربا ومؤشرات ايجابية بين  الجانبين على اصلاح المؤسسة التشريعية من خلال استبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
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