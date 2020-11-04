في أكبر انتخابات أمريكية من 120 سنة ترامب يفضح اليسار: الديمقراطيون يتلاعبون في الفرز لصالحهم

خبراء: فوز ترامب حلم للشرق الأوسط والعالم أما فوز باين فسيكون نكبة



في "معمعمة سياسية" وسباق انتخابي لم يحسم حتى اللحظة وبالخصوص في الولايات الحاسمة، وفي خضم التقارب الكبير بين المرشحين على سيادة البيت الأبيض، وجه الرئيس ترامب لكمات قوية الى حصون الديمقراطيين..

واتهم الرئيس ترامب، الديمقراطيين بالتلاعب بفرز الأصوات لصالحهم، لافتا إلى أنه "يتم إقحام أصوات لبايدن في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغن".

وقال ترامب إن سير الفرز في ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن سيئ لبلادنا، مؤكدا أنهم "يحاولون إخفاء 500 ألف صوت لصالحي في بنسلفانيا". وتابع الرئيس الأميركي "هناك ظهور بطاقات مفاجئة ليلا في بعض الولايات غيرت في النتائج".

وأوضح أنه قد ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كان متقدما فيها، لافتا إلى أن النتائج بدأت تتغير في ولايات، ويسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة.

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد النتائج بهذه الدرجة.



من جهته، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنني لن أستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات. وأكدت حملة بايدن في ثقة مرشحها، حيث قالت "سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم".

فيما ردت حملة ترامب مؤكدة أيضا ثقتها من الفوز "واثقون من وضعنا والتوقعات تصب لصالحنا".

وقال بيل ستبين مدير حملة ترامب، إن الحملة ستمضي قدما في مساعيها القانونية لضمان إحصاء جميع الأصوات الصحيحة وليس التي جرى الإدلاء بها بطريقة غير قانونية. وأضافت حملة ترمب أنها تتوقع فوزه رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة ما زالت قيد الإحصاء. وقال ستبين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس".



إلى ذلك، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 5 منها. والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

وأفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترمب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيغن.

يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.

إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترامب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة، فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترمب 213. ويتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

وحتى اللحظة لا تزال انتخابات الرئاسة الأميركية عصية على الحسم، حيث لن تتضح النتيجة في عدد قليل من الولايات إلا بعد ساعات أو أيام. وسجلت نسبة المشاركة في الانتخابات الأميركية مستويات قياسية، حيث تعتبر الأعلى منذ 120 عاما، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

ولا تزال انتخابات الرئاسة الأميركية عصية على الحسم اليوم الأربعاء، حيث لن تتضح النتيجة في عدد قليل من الولايات إلا بعد ساعات أو أيام.

ولا تزال هناك مسارات أمام ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن للفوز بالعدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لدخول البيت الأبيض، وهو 270 صوتا، حيث تواصل الولايات فرز الأصوات البريدية التي ارتفع عددها في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت استطلاعات الرأي لأشهر تقدما لبايدن، لكنها أشارت أيضا لسباق متقارب في ولايات حاسمة ولم يسفر التصويت عن الحكم الذي كان يأمله الديمقراطيون ضد ترامب.

وبعد وقت قصير من قول بايدن (77 عاما) إنه واثق من تحقيق الفوز في المنافسة بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات، ظهر ترمب (74 عاما) في البيت الأبيض ليعلن النصر.

وقال "كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا بهذه الانتخابات"، ثم وجه هجوما استثنائيا على العملية الانتخابية من رئيس في السلطة، وقال "هذا احتيال كبير على أمتنا. نريد تطبيق القانون بطريقة ملائمة، لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا. نريد أن يتوقف كل التصويت".

والنتائج في ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث، وهي ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، لا تزال عصية على الحسم. وكانت هذه الولايات قد أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض على نحو غير متوقع عام 2016. وبايدن متفوق بفارق طفيف في ولاية نيفادا التي قال مسؤولوها إنهم سيستأنفون فرز الأصوات غدا الخميس.

ولم تُحسم النتيجة أيضا في ولايتين جنوبيتين، هما جورجيا ونورث كارولاينا، ويتقدم ترمب في كليهما. وفوز بايدن في أي منهما سيحد كثيرا من فرص ترمب في الفوز. وإذا فاز بايدن في ولاية أريزونا، وهو ما توقعته قناة فوكس نيوز ووكالة أسوشيتد برس، فإن ذلك سيجعل أمامه سبلا عديدة لدخول البيت الأبيض.

وإذا صوتت نيفادا لصالحه، فيمكنه الفوز بالرئاسة إذا انتصر في ولايتي ويسكونسن وميشيغن اللتين يتقدم فيهما بفارق طفيف اليوم الأربعاء، وذلك حتى إذا خسر ولاية بنسلفانيا.

والطريق الأكثر ترجيحا بالنسبة لترامب يمر من بنسلفانيا، فإذا فاز بالولاية يمكنه ضمان فترة رئاسية أخرى إذا احتفظ أيضا بالولايات الجنوبية وفاز بواحدة على الأقل من ولايات الغرب الأوسط.

اتهامات الرئيس ترامب لبايدن والفريق الديمقراطي عرتهم أمام العالم كله وعرت احتيالهم.

أ.ي