وسط منافسة شديدة للغاية وآلاعيب وأصوات بالليل.. ترامب الحلم الأمريكي أما بايدن فيعني العودة لعصور الظلام

ترامب الديمقراطيون يريدون سرقة الانتخابات



وسط منافسة انتخابية شديدة وماراثون انتخابي لم يهدأ حتى اللحظة، ولم يحسم حتى اللحظة ومن المحتمل ألا تظهر النتيجة كاملة إلا غدا.. جاء التصويت للرئيس ترامب في ولايات لم يكن متوقع الفوز بها مثل فلوريدا العنيدة وحسمها لصالحه وغيرها من الولايات لتؤكد ان الشعب الأمريكي، يراهن بالفعل على الرئيس ترامب في قهر كورونا وفي مواصلة الازدهار الاقتصادي والقضاء على الإرهاب

لكن الحملة لم تخلو من "ألعاب ودس صناديق في الظلام" في بعض الولايات الديمقراطية وهو ما قاله الرئيس ترامب علنا ولم يخفيه والنتيجة لا تزال معلقة.

وتشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية الأكثر استقطابا منذ عقود منافسة حادة جدا، فيما اتهم الرئيس ترامب الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات يتواصل فرز الأصوات في بعض الولايات الحاسمة.



وتوقع ترامب أن يحقق "فوزا كبيرا" في الانتخابات الرئاسية التي اتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقتها". وكتب في تغريدة على تويتر "نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبدا. لا يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع".

وتراجعت آمال بايدن في أن يهزم ترامب هزيمة حاسمة مبكرة عندما توقعت شبكات تلفزيونية فوز الرئيس في فلوريدا، وهي ولاية مهمة لفرص ترامب في الفوز، وتقدمه في جورجيا وأوهايو وتكساس. يركز بايدن (77 عاما) على ما يعرف بولايات "الجدار الأزرق" وهي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، التي أوصلت ترامب (74 عاما) إلى البيت الأبيض في 2016، لتحقيق نجاحات محتملة لكن فرز الأصوات قد يستغرق ساعات أو أيام هناك.

وحقق ترامب تقدما مبكرا في الولايات الثلاث لكن هذا يعود في معظمه إلى التصويت في يوم الانتخابات الذي يشارك فيه الجمهوريون بكثافة. ويُتوقع أن يستغرق فرز أصوات الناخبين المرسلة بالبريد، والتي يقبل عليها الديمقراطيون بكثافة، في الولايات الثلاث ساعات أو أياما. ولم تفرز أي أصوات مرسلة بالبريد في ويسكونسن وبنسلفانيا ومعظم ميشيجان قبل يوم الانتخابات.



وقال بايدن لأنصاره في مسقط رأسه بولاية ديلاوير، رافعا صوته وسط ضجيج سائقي دراجات نارية في حشد من السيارات التي تطلق أبواقها تأييدا له، "يحدونا شعور طيب حيال وضعنا". وأضاف "نعتقد أننا على طريق الفوز في هذه الانتخابات".

ومن شأن الفوز في هذه الولايات الثلاث أن يكون كافيا ليحقق بايدن فوزا في المجمع الانتخابي. وتوقعت فوكس نيوز فوز بايدن في أريزونا، وهي ولاية أخرى فاز بها ترامب في 2016، مما يتيح له مزيدا من الخيارات للوصول إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي.

وحتى إن لم يحقق بايدن الفوز في بنسلفانيا، سيكون من شأن انتصاره في أريزونا وميشيجان وويسكونسن، إضافة إلى دائرة تنتخب أحد أعضاء الكونغرس في مين أو نبراسكا أن توصله إلى البيت الأبيض إذا استطاع أن يحقق الفوز أيضا بالولايات التي خسر فيها ترامب في 2016.

في السياق ذاته، وفي وقت يترقب الأميركيون والعالم إعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد لأربع سنوات مقبلة، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

ووسط تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يتقدم الأخير في 3 ولايات ستحسم الرئاسة وهي ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن اليوم إنه ماض على طريق الفوز بالانتخابات مع توقع الحملة، فوزه في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة.

كما أضافت أن المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي في وقت لاحق اليوم. وأبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن ومن المتوقع فوزه أيضا في نيفادا. من جانبها، قالت السلطات في بنسلفانيا "شهدنا ارتفاعا في التصويت عبر البريد"، مضيفة "فرزنا 50% فقط من الأصوات وسنفرز أصوات الناخبين بدقة ونحتاج لبعض الوقت".

وقال حاكم الولاية يتم فرز 3 ملايين بطاقة اقتراع بالبريد والنتيجة قد تتأخر. إلى ذلك، توقعت السلطات في ولاية ميتشيغن وجورجيا وبنسلفانيا، تأخر النتائج وربما ظهورها يوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترمب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيغن.

إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة، فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترمب 213. كما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

ويرى خبراء، أن فوز الرئيس ترامب بفترة رئاسية ثانية يعني هزيمة الإرهاب وازدهار اقتصادي أمريكي وتحقيق الحلم الأمريكي. أما بايدن واليسار فإنها ستكون محطمة وستخسر أمريكا ما حققته في مجال التصدي للإرهاب.

أ.ي