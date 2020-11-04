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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 04:30 م

إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد

السفارة الامريكية في بغداد
أفاد مصدر أمني بإطلاق صفارات الإنذار، اليوم الأربعاء، من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.

وقال المصدر، إن "السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء أطلقت صفارات الإنذار خلال ممارسة أمنية تدريبية".

وتوقفت الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية الشهر الماضي إثر إعلان الميليشيات الموالية لإيران هدنة مشروطة في أعقاب تهديدات واشنطن بإغلاق سفارتها ببغداد واحتمال فرض عقوبات على العراق.

وقبل ذلك شن عناصر ميليشياوية تنتمي لفصائل عراقية مقربة من إيران، هجمات متكررة على السفارة الأمريكية وعلى جنودها ومصالح وجنود التحالف الدولي.
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أخر تعديل: الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 04:31 م
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