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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 04:18 م

السعداوي: لجوء الحكومة لهذا الإجراء يعني أن العراق سوف يعلن إفلاسه العام المقبل

عبدالهادي السعداوي
قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، عبدالهادي السعداوي، إن لجوء الحكومة العراقية، لسحب الأموال من البنك المركزي والمصارف الحكومية، لغرض دفع وتأمين رواتب موظفي الدولة، يعني أن العراق سوف يعلن إفلاسه في شهر نسيان 2021، وهذا أمر خطير جداً، يجب الحذر منه.

وأضاف، أن "مجلس النواب غير معني بقضية رواتب موظفي الدولة، فهذه من واجبات السلطة التنفيذية (الحكومة)، لكن نحن ندعم اي إجراء وفق المعقول لتأمين رواتب الموظفين بشكل سريع، مع منع اي هدر او تلاعب في المال العام".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت في وقت سابق، وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية.

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