بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد السعداوي: لجوء الحكومة لهذا الإجراء يعني أن العراق سوف يعلن إفلاسه العام المقبل نائبة: بح صوتنا من تقديم النصائح لحكومة الكاظمي في أبواب توفير الأموال لكن لا حياة لمن تنادي كردستان ومصر يعتزمان زيادة تسيير الرحلات الجوية بين مطارات الجانبين التعددية الطائفية وهوية العراق المركبة.. تحديات صعبة أمام الكاظمي أن تكون أداة لبقائه أو سبباً في رحيله 3.5 مليون عراقي يعيشون في العشوائيات.. ظاهرة مقلقة وخطيرة على البلد نائب: من المضحك عدم استطاعة حكومة الكاظمي توفير رواتب الموظفين احتفالات لـ أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا ديون العراق بلغت أكثر من 68 مليار دولار في 2020.. والفساد في مقدمة الأسباب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 04:07 م

نائبة: بح صوتنا من تقديم النصائح لحكومة الكاظمي في أبواب توفير الأموال لكن لا حياة لمن تنادي

حكومة الكاظمي

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، إن الحكومة تقدم طلبات للاقتراض فقط، ولم نر منها أي إجراءات فعلية في جانب الإصلاح الاقتصادي والمالي، وهذا دليل على عجزها في التصدي للأزمة المالية، رغم ان صوتنا قد بح من كثرة النصائح التي قدمناها للحكومة والأبواب التي وجهنا الحكومة لها لمعالجة الأزمة المالية لكن لا حياة لمن تنادي.

وبينت أن "الأزمة المالية موجودة ولا يمكن انكارها لكن الحكومة لديها أبواب عديدة لتوفير الأموال كالمنافذ الحدودية والموانئ والضرائب ومزاد العملة والاتصالات وشركات الهاتف النقال وغيرها من الأبواب".

وأضافت جودت، أن "قانون الاقتراض الجديد هو لنهاية العام الحالي، ونستغرب المطالبة بمبلغ 41 تريليون دينار في وقت ان ما أنفقته الحكومة في تسعة اشهر كان 56 تريليون دينار، بالتالي فلا يمكن للبرلمان ان يدخل في هكذا نفق لأنه سيذهب بالبلد إلى المجهول فأن مديونية العراق كبيرة جدا ولسنا بحاجة الى اغراق البلد في مزيد من الديون"، لافتة الى ان "غياب الاصلاح المالي والاقتصادي وضع الحكومة في هذا المكان الضيق، وبحال وجود تكامل في العمل بين السلطتين لما وصلنا الى هذا الوضع من رمي التهم ومحاولة التهرب من المسؤولية من خلال محاولة الربط بين قانون الاقتراض وتسديد الرواتب، والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط في قوته".

وأكدت، أن "مجلس النواب يعمل حاليا على تعديل قانون الاقتراض، بغية وضع ارقام تنسجم مع حاجة الحكومة الفعلية لتسديد الرواتب والمصاريف الرئيسية فقط".

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 04:08 م
إقرأ ايضا
السفارة الامريكية في بغداد

إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد 04 تشرين الثاني 2020 04:30 م

عبدالهادي السعداوي

السعداوي: لجوء الحكومة لهذا الإجراء يعني أن العراق سوف يعلن إفلاسه العام المقبل 04 تشرين الثاني 2020 04:18 م

1

كردستان ومصر يعتزمان زيادة تسيير الرحلات الجوية بين مطارات الجانبين 04 تشرين الثاني 2020 04:00 م

61-104502-trump-history-3

نائب: الكاظمي يحارب الكتل السياسية عبر عدم تسديد الرواتب 04 تشرين الثاني 2020 02:19 م

93-143912-whatsapp-image-2020-11-04-at-12.26.58-pm_700x400

نائبة: الاتفاقات الاقتصادية مع مصر والأردن تخبط حكومي واضح 04 تشرين الثاني 2020 02:15 م

فاضل جابر

نائب: من المضحك عدم استطاعة حكومة الكاظمي توفير رواتب الموظفين 04 تشرين الثاني 2020 01:18 م

الحلبوسي

مستشار بارزاني يكشف حقيقة وجود اتصالات مع سياسيين سنة لإقالة الحلبوسي 04 تشرين الثاني 2020 12:17 م

سائرون

الكشف عن إيقاف عمل لجنة مكافحة الفساد قبل فتح ملفات الحيتان الكبيرة 04 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

التعليقات