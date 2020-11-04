نائبة: بح صوتنا من تقديم النصائح لحكومة الكاظمي في أبواب توفير الأموال لكن لا حياة لمن تنادي

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، إن الحكومة تقدم طلبات للاقتراض فقط، ولم نر منها أي إجراءات فعلية في جانب الإصلاح الاقتصادي والمالي، وهذا دليل على عجزها في التصدي للأزمة المالية، رغم ان صوتنا قد بح من كثرة النصائح التي قدمناها للحكومة والأبواب التي وجهنا الحكومة لها لمعالجة الأزمة المالية لكن لا حياة لمن تنادي.

وبينت أن "الأزمة المالية موجودة ولا يمكن انكارها لكن الحكومة لديها أبواب عديدة لتوفير الأموال كالمنافذ الحدودية والموانئ والضرائب ومزاد العملة والاتصالات وشركات الهاتف النقال وغيرها من الأبواب".

وأضافت جودت، أن "قانون الاقتراض الجديد هو لنهاية العام الحالي، ونستغرب المطالبة بمبلغ 41 تريليون دينار في وقت ان ما أنفقته الحكومة في تسعة اشهر كان 56 تريليون دينار، بالتالي فلا يمكن للبرلمان ان يدخل في هكذا نفق لأنه سيذهب بالبلد إلى المجهول فأن مديونية العراق كبيرة جدا ولسنا بحاجة الى اغراق البلد في مزيد من الديون"، لافتة الى ان "غياب الاصلاح المالي والاقتصادي وضع الحكومة في هذا المكان الضيق، وبحال وجود تكامل في العمل بين السلطتين لما وصلنا الى هذا الوضع من رمي التهم ومحاولة التهرب من المسؤولية من خلال محاولة الربط بين قانون الاقتراض وتسديد الرواتب، والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط في قوته".

وأكدت، أن "مجلس النواب يعمل حاليا على تعديل قانون الاقتراض، بغية وضع ارقام تنسجم مع حاجة الحكومة الفعلية لتسديد الرواتب والمصاريف الرئيسية فقط".