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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 04:00 م

كردستان ومصر يعتزمان زيادة تسيير الرحلات الجوية بين مطارات الجانبين

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يعتزم كل من إقليم كردستان العراق، وجمهورية مصر زيادة تسيير الرحلات الجوية بين مطارات الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثانية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قبل ظهر اليوم الأربعاء، محمد وجيه حجازي القنصل الجديد لجمهورية مصر العربية في كردستان.

وذكر بيان رئاسي، أن بارزاني هنأ خلال اللقاء، القنصل المصري بمناسبة تسنمه منصبه الجديد آملاً له النجاح في مهامه، ومؤكداً رغبة إقليم كردستان في تعزيز علاقاته مع مصر.

وأشار إلى اعتزاز شعب كردستان بعلاقاته التاريخية مع مصر، مسلطا الضوء على دور ومكانة مصر في المنطقة.
من جانبه أبدى القنصل المصري الجديد الامتنان لشعب وقيادة إقليم كردستان على استقبالهم ودعمهم للقنصلية المصرية وأعمالها في إقليم كردستان، وعبر عن تقدير بلاده وتثمينها لعلاقاتها مع إقليم كوردستان ولدور قوات البيشمركة في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان وخاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وشغل التباحث بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين أربيل والقاهرة إلى أربع رحلات أسبوعياً، فرص الدراسة المتاحة لطلبة كوردستان في الجامعات المصرية، دور الأزهر في تعميق ثقافة التعايش وقبول الآخر، فرص العمل والاستثمار المتوفرة للقطاع الخاص المصري في العراق وإقليم كردستان، تهديدات الإرهاب وسبل مواجهته والأوضاع في المنطقة عموماً محاور أخرى من اللقاء، حسب بيان رئاسة الاقليم.
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