التعددية الطائفية وهوية العراق المركبة.. تحديات صعبة أمام الكاظمي أن تكون أداة لبقائه أو سبباً في رحيله

أكد مراقبون، أن التجربة أثبتت بعد انتفاضة الأول من تشرين الأول أن العراق لا يمكن أن يحكم من طهران، كما أن بغداد لا يمكن أن تحكم ضد إيران.

كما لا يمكنه أن يتموضع ضمن أي محور إقليمي أو قومي، وعليه مراعاة حساسية تعدديته الطائفية وهويته المركبة.

من جانبه، يقول الكاتب مصطفى فحص، إن المعادلة السابقة تضع الكاظمي أمام تحديات صعبة، خصوصاً أن العراق يعاني من شح في الموارد المالية مرتبطة بهبوط أسعار النفط وبسياسة اقتصادية ريعية دمرت القطاع العام، وأبعدت القطاع الخاص، وباتت تحتاج إلى معجزة من أجل وقف الانهيار الذي يهدد استقراره.

وأضاف، ففي المرحلة السابقة لجأ أصحاب السلطة إلى قلب معادلة ربط الاقتصاد بالأمن، فتقدم الأول على الثاني، في تجربة لم تنتج غير فساد فلكي وسيطرة الجماعات السياسية المسلحة على ثرواته، ما أدى إلى فشل على المستويين السياسي والاقتصادي ورثه الكاظمي.

وتابع الكاظمي يحتاج الآن للقيام بخطوات اقتصادية، أو تطبيق ما أمكن من ورقة حكومته البيضاء للإصلاح، وتعزيز الثقة بالعراق من خلال ضمانات أمنية وسياسية تشجع رأس المال الوطني والخارجي على الاستثمار.

وأوضح، تأتي زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى بغداد، في 31 أكتوبر الفائت، على رأس وفد سياسي واقتصادي، تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال النقل والصحة والكهرباء والتعاون العلمي والثقافي.

كان الأبرز دعوة العراق للشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة، وطرح بعض الاقتصاديين لمبدأ النفط مقابل الإعمار، خصوصاً أن العلاقة الاستراتيجية مع القاهرة ستكون مفيدة للعراق في مجال الطاقة "النفط والغاز والكهرباء".

وعليه، فإن مسالك الكاظمي رغم وعورتها وصعوبتها، إلا أنها أثارت حفيظة خصومه ومخاوفهم من أن تحقق حكومته المحاصرة بأسلاك السياسيين وسلاحهم إنجازاً يعزز رصيدها أمام العراقيين الغاضبين من كل الطبقة السياسية، فليس أمام الكاظمي الذي اختار هذه المسالك إلا أن يحميها، لأنها إما أن تكون أداة لبقائه، أو سبباً في رحيله.