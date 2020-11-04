نائبة: الاتفاقات الاقتصادية مع مصر والأردن تخبط حكومي واضح

وصفت النائب عن تحالف الفتح اشواق كريم , الأربعاء , تجاهل الحكومة الاتفاق مع الصين وعقد اتفاق مع مصر بانه تخبط حكومي واضح , فيما اكدت ان تأخير توزيع رواتب الموظفين احدى الامور الغامضة التي تمارسة الحكومة .

وقالت كريم في تصريح لـها , ان ” ذهاب الحكومة باتجاه عقد اتفاقيات اقتصادية مع مصر والأردن لن يجد نفعا للعراق ” , واصفة ” تجاهل الحكومة الاتفاق مع الصين وعقد اتفاق مع مصر و الاردن بانه تخبط حكومي واضح” .

وأضافت ان ” سلسلة الاتفاقيات مع الصين من شانها تحريك عجلة التنمية وخلق فرص عمل كبيرة ولابد للحكومة الى الرجوع اليها وتفعيلها بأسرع وقت ممكن ” .

من جانب آخر اكدت كريم ان “تأخير توزيع رواتب الموظفين احدى الامور الغامضة التي تمارسة الحكومة ”

