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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 02:07 م

ترامب: حققنا فوزا مدهشا في الانتخابات الرئاسية على الديموقراطيين

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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية.
وأعلن ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض على خلفية استمرار عملية فرز أصوات الناخبين، عن إحرازه تقدما على حساب بايدن في عدد من الولايات الرئيسية بالنسبة لتحديد نتائج الانتخابات، منها ويسكونسين وتكساس وأوهايو وجورجيا وكارولينا الشمالية (وذلك على الرغم من أن نتائج التصويت في جورجيا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية لم تصدر بعد)، كما رجح فوزه في أريزونا. 
وأشار ترامب إلى أنه حقق فوزا حتى في بعض الولايات التي لم يتوقع إحراز تقدم فيها، مبديا قناعته بأن منافسه الديمقراطي لن يعد يستطيع اللحاق به.
ووصف ترامب نتائج الانتخابات بأنها “مدهشة”، قائلا: “نحقق فوزا في الانتخابات،، وبصراحة لقد فزنا”.
في الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن مجموعة من الأشخاص داخل البلاد “يسعون إلى منع الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم”، مشددا على أن هدفه يكمن الآن في “ضمان تحقيق العدالة”
واتهم الرئيس الجمهوري منافسه الديمقراطي بـ”عملية احتيال كبرى”، قائلا إن بايدن وأنصاره الديمقراطيين علقوا بشكل مصطنع عملية فرز الأصوات، فيما كان أنصار ترامب يستعدون لـ”الاحتفال بالنتيجة الرائعة على نطاق واسع”.
ورجح ترامب أن فريق بايدن، بعد أن أدرك أنه عاجز عن الفوز، قرر الذهاب إلى المحكمة لتحديد نتائج الانتخابات.
وتابع: “هذه هي عملية احتيال كبرى ونريد استخدام القانون على نحو مناسب، ولذلك نعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا. نطالب بانتهاء التصويت، ولا نريد أن يعثر الديمقراطيون على بطاقات اقتراع جديدة في الساعة الـ4 من فجر يوم غد”.
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