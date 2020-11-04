بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 01:18 م

نائب: من المضحك عدم استطاعة حكومة الكاظمي توفير رواتب الموظفين

فاضل جابر
قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، إن العراق يعيش أزمة اقتصادية، لكنه قادر على تمويل رواتب الموظفين ومن المضحك عدم استطاعة الحكومة توفير المال اللازم لهذه الشريحة، حيث أن من الصعوبة ان يصدق المواطن تصريحات الحكومة بشأن عدة القدرة على دفع الرواتب.

وأضاف أن العراق يصدر نفط خام بقيمة اكثر من 4 تريليون دينار فضلا عن الموارد المالية الأخرى كالمنافذ الحدودية والضرائب المطارات والكمارك وبيع المشتقات النفطية، اضافة للموارد الكبيرة الاخرى.

وبين أن ملف الاتصالات قادر على تمويل الموازنة بمبالغ كبيرة تصل الى 13 تريليون دينار سنويا، في حين ان الحكومة لم يدخلها من الاتصالات غير ما يصل الى 250 مليار دينار، وبالتالي فأن من المخزي والمعيب الحديث عن عجز واقتراض لتسديد رواتب الموظفين.
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