سباق الرئاسة الأمريكية .. 7 ولايات متأرجحة لم تحسم نتائجها حتى الآن

لا تزال هناك 7 ولايات أمريكية لم تحسم فيها نتائج الانتخابات حيث لا تزال عملية العد المستمرة للأصوات.

الولايات هي:

- ألاسكا، حصل ترامب على 60%، وبايدن 36.2% بعد فرز 28% من الأصوات.

- ويسكونسن حصل ترامب على 51.3%، وبايدن 47.2% مع فرز 90% من الأصوات.

- ميشيجان حصل ترامب على 53.3%، وبايدن 45.1% مع فرز 68% من الأصوات.

- بنسيلفانيا حصل ترامب على 56.4%، وبايدن 42.5% مع فرز 64% من الأصوات.

- نيفادا حصل ترامب على 41.6%، وبايدن 50.3% مع فرز 67% من الأصوات.

- كارولينا الشمالية حصل ترامب على 50.1% وبايدن 48.7% مع فرز 94% من الأصوات.

- جورجيا حصل ترامب على 50.7% وبايدن 48.1% مع فرز 93% من الأصوات.

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.



ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.