مستشار بارزاني يكشف حقيقة وجود اتصالات مع سياسيين سنة لإقالة الحلبوسي

كشف المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، حقيقة وجود اتصالات بين سياسيين كرد وآخرين سنة، سعياً لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



وأكد محمود في تصريح صحفي، "عدم صدور أي تصريح رسمي من أية جهة كردية بشأن ما يشاع عن الاتصالات بين الجبهة العراقية السنية والاكراد وسعيهم لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".



وأضاف كريم أن "ما يتسرب غير رسمي وننفيه نفيا قاطعاً".



وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن هناك تحركات في إقليم كردستان، للتباحث حول إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع الجهات السنية المؤيدة لذلك.



وكان قادة الجبهة العراقية، قد التقت الاثنين الماضي، مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وذلك في إطار الحراك السياسي، الجاري منذ أيام لإقالة الحلبوسي.



