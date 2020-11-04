ديالى تسجل أكثر من 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء، أكثر من 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، إن "صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ597 مسحة جديدة تبين بان 171، بينها 27 إصابة في صفوف الكوادر الصحية".



وأضاف، ان "159 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة".



وأشار العزاوي إلى أن "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 15143 حالة فيما حالات الشفاء بلغت 14025 وحالات الوفاة 247 حالة".