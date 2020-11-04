بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
3.5 مليون عراقي يعيشون في العشوائيات.. ظاهرة مقلقة وخطيرة على البلد نائب: من المضحك عدم استطاعة حكومة الكاظمي توفير رواتب الموظفين احتفالات لـ أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا ديون العراق بلغت أكثر من 68 مليار دولار في 2020.. والفساد في مقدمة الأسباب البورصة الأمريكية تحقق مكاسب قوية في يوم الانتخابات مستشار بارزاني يكشف حقيقة وجود اتصالات مع سياسيين سنة لإقالة الحلبوسي ديالى تسجل أكثر من 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة وفد من المتحف البريطاني يعتزم زيارة العراق لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنقيب ولايات لم تحسم نتيجتها حتى الآن بينها 4 رئيسية لتحديد الفائز برئاسة أمريكا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 11:49 ص

ديالى تسجل أكثر من 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في العراق
أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء، أكثر من 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، إن "صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ597 مسحة جديدة تبين بان 171، بينها 27 إصابة في صفوف الكوادر الصحية".

وأضاف، ان "159 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة".

وأشار العزاوي إلى أن "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 15143 حالة فيما حالات الشفاء بلغت 14025 وحالات الوفاة 247 حالة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
61-104502-trump-history-3

أكثر من 30 مشروعا استثماريا للعراق بالاشتراك مع الدول العربية 04 تشرين الثاني 2020 02:03 م

المتحف البريطاني

وفد من المتحف البريطاني يعتزم زيارة العراق لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنقيب 04 تشرين الثاني 2020 11:35 ص

الداخلية

الداخلية تقاضي حيدر الملا بسبب حديثه عن ورقة الدخول وإقامة الأجانب 04 تشرين الثاني 2020 10:57 ص

المرور

المرور العامة: توزيع 660 ألف لوحة مرورية على مراكز التسجيل الأسبوع المقبل 04 تشرين الثاني 2020 10:55 ص

ضرغام محمد علي

خبير اقتصادي : تأخير الرواتب أدى إلى انكماش السوق 04 تشرين الثاني 2020 10:41 ص

مفاعل نووي ايرانى

هيئة المصادر المشعة تكشف عن خمس دول مرشحة لبناء المفاعل النووي 04 تشرين الثاني 2020 10:38 ص

قصي عباس الشبكي

نائب: رواتب الموظفين متوفرة والحكومة تتحجج بمجلس النواب 04 تشرين الثاني 2020 10:30 ص

ثامر ذيبان

المالية النيابية: الحكومة لن تجري الانتخابات بموعدها 04 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

التعليقات