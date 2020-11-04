بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
3.5 مليون عراقي يعيشون في العشوائيات.. ظاهرة مقلقة وخطيرة على البلد نائب: من المضحك عدم استطاعة حكومة الكاظمي توفير رواتب الموظفين احتفالات لـ أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا ديون العراق بلغت أكثر من 68 مليار دولار في 2020.. والفساد في مقدمة الأسباب البورصة الأمريكية تحقق مكاسب قوية في يوم الانتخابات مستشار بارزاني يكشف حقيقة وجود اتصالات مع سياسيين سنة لإقالة الحلبوسي ديالى تسجل أكثر من 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة وفد من المتحف البريطاني يعتزم زيارة العراق لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنقيب ولايات لم تحسم نتيجتها حتى الآن بينها 4 رئيسية لتحديد الفائز برئاسة أمريكا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 11:17 ص

ولايات لم تحسم نتيجتها حتى الآن بينها 4 رئيسية لتحديد الفائز برئاسة أمريكا

بايدن وترامب
يتوالى إعلان النتائج الخاصة بانتخابات الرئاسة الامريكية فى الولايات المختلفة، فى سباق متقارب للغاية بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وحتى الآن فاز ترامب فى ولايات منها: فلوريدا وتكساس وأوهايو وأيوا واركنساس وويست فرجينيا وثاوث كارولينا واوكلاهوما وميسيسيبى ولوزيانا والاباما وتينسيى وكنتاكى وميسورى وكنساس وويمونج ويوتاه ونبراسكا وإنديانا وأداهو  وثاوث داكوتا ونورث داكوتا ومونتانا.

بينما فاز بايدن فى ولايات منها كولورادو وكاليفورنيا واوريجون وواشنطن ومينسوتا و نيوهامبشير وفيرمونت  ونيوجيرسى وفرجينا وإيلينوس وميريلاند ونيويورك وكونيكتكت وأريزونا.

وتظل هناك سبع ولايات لم تعلن نتيجتها حتى الآن، من بينها أربعة ولايات رئيسية ستمنح أصواتها لأى من المرشحين جائزة البيت الأبيض. وهذه الولايات هي :
بنسلفانيا: بعد فرز 64% من الأصوات، يتقدم ترامب بنسبة 55.7%، مقابل 43.1% لبايدن.
وميتشيجان: يتقدم فيها ترامب بعد فرز 72%، وذلك بنسبة 53.2%، مقابل 45.1% لمنافسه الديمقراطى.
ويسكونسن: يتقدم فيها ترامب بعد فرز 92% من الأصوات ، وذلك بنسبة 51.3% لترامب، مقابل 47.2% لبايدن
جورجيا: يتقدم فيها ترامب بعد فرز 93% من الأصوات بنسبة 50.7% مقابل 48.1% لبايدن
ألاسكا: يتقدم ترامب بفارق كبير فيها بنسبة 60.9% لكن لم يتم فرز إلا 32% فقط من الاصوات
نورث كارولينا: يتقدمن ترامب بنسبة 50.1% مقابل 48.7% لبايدن ببعد فزظز 94% من الأصوات
نيفادا، بعد فرز 67% من الأصوات، يتقدم بايدن بنسبة 50.3% مقابل 47.6% لترامب

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
61-104502-trump-history-3

ترامب: حققنا فوزا مدهشا في الانتخابات الرئاسية على الديموقراطيين 04 تشرين الثاني 2020 02:07 م

104112020_5fa279044c59b724614da609

الديمقراطيون يواجهون فشلا ذريعا في سعيهم للسيطرة على مجلس الشيوخ 04 تشرين الثاني 2020 02:00 م

112020412275312970803

ترامب يتقدم في الـ5 ولايات من السبع المتبقية لحسم الانتخابات 04 تشرين الثاني 2020 01:48 م

أنصار ترامب

احتفالات لـ أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا 04 تشرين الثاني 2020 01:13 م

1201914132455568980911

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا 04 تشرين الثاني 2020 01:05 م

1201914132455568980911

سباق الرئاسة الأمريكية .. 7 ولايات متأرجحة لم تحسم نتائجها حتى الآن 04 تشرين الثاني 2020 12:33 م

ترامب وبايدن

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتجه للفوز بولاية جورجيا مع فرز 94% من الأصوات 04 تشرين الثاني 2020 12:30 م

1201914132455568980911

أوروبا تتخطى عتبة الـ11 مليون إصابة بكورونا 04 تشرين الثاني 2020 12:27 م

التعليقات