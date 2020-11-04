بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
3.5 مليون عراقي يعيشون في العشوائيات.. ظاهرة مقلقة وخطيرة على البلد نائب: من المضحك عدم استطاعة حكومة الكاظمي توفير رواتب الموظفين احتفالات لـ أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا ديون العراق بلغت أكثر من 68 مليار دولار في 2020.. والفساد في مقدمة الأسباب البورصة الأمريكية تحقق مكاسب قوية في يوم الانتخابات مستشار بارزاني يكشف حقيقة وجود اتصالات مع سياسيين سنة لإقالة الحلبوسي ديالى تسجل أكثر من 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة وفد من المتحف البريطاني يعتزم زيارة العراق لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنقيب ولايات لم تحسم نتيجتها حتى الآن بينها 4 رئيسية لتحديد الفائز برئاسة أمريكا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 10:57 ص

الداخلية تقاضي حيدر الملا بسبب حديثه عن ورقة الدخول وإقامة الأجانب

الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية، انها ستقاضي النائب السابق حيدر الملا وفق المادة ٤٣٣، بسبب حديثه عن ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق.

وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان فديوي ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي لم ينضم لاي كروب في تطبيق الواتساب ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق"، مخاطبا النائب السابق حيدر الملا "اعطنا الكروب الذي دخلت به وشخصت تدخل الوزير واعطنا الوثيقة التي سافرت بها قبل ايام".

واضاف ان "الداخلية تحتفظ بحقها القانوني . وتمت اقامة شكوى على الملا وفق المادة ٤٣٣ من خلال الدائرة القانونية في الوزارة"، مشيرا الى "اننا لانريد ان يكون هناك ظهور لشخص حتى يحاول ان يكون له انتشار اعلامي على حساب دماء هذه الوزارة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
61-104502-trump-history-3

أكثر من 30 مشروعا استثماريا للعراق بالاشتراك مع الدول العربية 04 تشرين الثاني 2020 02:03 م

كورونا في العراق

ديالى تسجل أكثر من 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة 04 تشرين الثاني 2020 11:49 ص

المتحف البريطاني

وفد من المتحف البريطاني يعتزم زيارة العراق لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنقيب 04 تشرين الثاني 2020 11:35 ص

المرور

المرور العامة: توزيع 660 ألف لوحة مرورية على مراكز التسجيل الأسبوع المقبل 04 تشرين الثاني 2020 10:55 ص

ضرغام محمد علي

خبير اقتصادي : تأخير الرواتب أدى إلى انكماش السوق 04 تشرين الثاني 2020 10:41 ص

مفاعل نووي ايرانى

هيئة المصادر المشعة تكشف عن خمس دول مرشحة لبناء المفاعل النووي 04 تشرين الثاني 2020 10:38 ص

قصي عباس الشبكي

نائب: رواتب الموظفين متوفرة والحكومة تتحجج بمجلس النواب 04 تشرين الثاني 2020 10:30 ص

ثامر ذيبان

المالية النيابية: الحكومة لن تجري الانتخابات بموعدها 04 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

التعليقات