الداخلية تقاضي حيدر الملا بسبب حديثه عن ورقة الدخول وإقامة الأجانب

أعلنت وزارة الداخلية، انها ستقاضي النائب السابق حيدر الملا وفق المادة ٤٣٣، بسبب حديثه عن ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق.



وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان فديوي ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي لم ينضم لاي كروب في تطبيق الواتساب ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق"، مخاطبا النائب السابق حيدر الملا "اعطنا الكروب الذي دخلت به وشخصت تدخل الوزير واعطنا الوثيقة التي سافرت بها قبل ايام".



واضاف ان "الداخلية تحتفظ بحقها القانوني . وتمت اقامة شكوى على الملا وفق المادة ٤٣٣ من خلال الدائرة القانونية في الوزارة"، مشيرا الى "اننا لانريد ان يكون هناك ظهور لشخص حتى يحاول ان يكون له انتشار اعلامي على حساب دماء هذه الوزارة".