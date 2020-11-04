المرور العامة: توزيع 660 ألف لوحة مرورية على مراكز التسجيل الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية المرور العامة عن وصول 660 الف لوحة مرورية لـــ 330 الف مركبة.
وقالت المديرية في بيان إن مليون لوحة مرورية ستدخل قريبا "، مشيرة الى :" ان المباشرة بتوزيع اللوحات المرورية على مواقع التسجيل سيتم الاسبوع المقبل ".
واكدت انه سيتم طبع جميع اللوحات للمركبات المتأخرة لتوزيعها بشكل أصولي.
وقالت المديرية في بيان إن مليون لوحة مرورية ستدخل قريبا "، مشيرة الى :" ان المباشرة بتوزيع اللوحات المرورية على مواقع التسجيل سيتم الاسبوع المقبل ".
واكدت انه سيتم طبع جميع اللوحات للمركبات المتأخرة لتوزيعها بشكل أصولي.