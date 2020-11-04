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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 10:41 ص

خبير اقتصادي : تأخير الرواتب أدى إلى انكماش السوق

ضرغام محمد علي
أكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ان تاخر الرواتب افقد ثقة المواطن بالدولة في سابقة خطيرة تسجل على حكومة الكاظمي لم تحصل سابقا .

وقال محمد علي ان : التاخر احدث مشاكل اجتماعية كثيرة وادى الى انكماش السوق المحلية التي تعتمد بشكل شبه كامل على هذه الرواتب وان تاخرها اربك الحركة الاقتصادية وقلل القدرة الشرائية مما ابطأ دورة راس المال في القطاع الخاص ".

وشدد على ان" الالية غير المبالية للحكومة في التعاطي مع هذا الملف خطيرة للغاية وتؤثر على السلم المجتمعي وترفع نسب الجريمة وحالات القتل والانتحار، مبينا ان، السجال السياسي حول قانون الاقتراض يجب ان يبقى بعيدا عن هذا الملف الذي يرتبط بحياة شعب كامل".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اعلن  أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر".
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