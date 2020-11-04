الكشف عن إيقاف عمل لجنة مكافحة الفساد قبل فتح ملفات الحيتان الكبيرة

كشف تحالف سائرون، عن توقف عمل اللجنة الحكومية العليا لمكافحة الفساد بشكل مفاجئ قبل فتح ملفات فساد الحيتان الكبيرة، داعيا الحكومة الى ايضاح الاسباب.

وقال النائب عن سائرون بدر الصائغ ان “اللجنة الحكومية التي شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد وقفت عملها بشكل مفاجئ.

واضاف ان “الحكومة لم توضح الاسباب عن توقف عمل اللجنة”، مشيرا الى ان “ملفات حيتان الفساد الكبيرة لم تفتح بعد من قبل اللجنة واكتفت ببعض الملفات واوقفت عملها.

ودعا الصائغ الحكومة الى “توضيح اسباب توقف عمل اللجنة بشكل مفاجئ قبل القبض على المسؤولين الكبار المتورطين بعمل الفساد.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن في ايلول الماضي، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة احمد ابو رغيف.