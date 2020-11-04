نائب: رواتب الموظفين متوفرة والحكومة تتحجج بمجلس النواب



اكد النائب قصي عباس، ان اموال رواتب الموظفين متوفرة الا ان الحكومة تتعذر بمجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض الجديد.

وقال عباس ، ان “تأخير صرف الرواتب لم يحصل في الحكومات السابقة حيث انها سابقة وجدت في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتا الى ان “اموال رواتب الموظفين متوفرة لدى الحكومة الا انها تتعذر بمجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض الجديد.

واضاف ان “الحكومة لم تستغل الحلول السريعة لانهاء الازمة الراهنة ومنها تخفيض الرواتب العليا والامتيازات حيث انها تسهم بتخفيض نسب العجز”، مبينا ان “حكومة الكاظمي اخفقت في الجانب الاقتصادي و لم تنفذ اي شيء من وعودها او برنامجها الحكومي.