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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 10:24 ص

الصحة النيابية تحذر من فتح المدارس: الاطفال سيكونون سببا لنقل كورونا لعوائلهم

الصحة النيابية
دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، وزارة التربية الى اعتماد التعليم الإلكتروني وعدم المجازفة باي قرار بعودة الدوام للمدارس الابتدائية، مبينا ان الاطفال سينقلون الفيروس لعوائلهم

وقالت عضو لجنة الصحة صفاء بندر ان العراق لا زال في اوج الازمة الوبائية ويسجل يوميا الاف الاصابات بفيروس كورونا غير الاصابات المعلنة ما يستدعي الحذر في قرار يفاقم الامر.

 واضافت ان “المرحلة المقبلة تتطلب من وزارة التربية اعتماد التعليم الالكتروني ولازال الوقت مبكرا لفتح المدارس وعودة الدوام الى طبيعته.
واوضحت بندر ان “طلاب الابتدائية رغم صغر سنهم وقوة مناعتهم الا انهم من الممكن ان يتسببوا بكوارث لعدم امكانية  ضمانهم باتخاذ الاجراءات الاحترازية”، لافتة الى ان “خطورتهم تكمن بإمكانية ان يكونوا سببا بنقل الفيروس لعوائلهم”.
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