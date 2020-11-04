نائب :الحكومة لديها الأموال اللازمة لصرف الرواتب وما يحصل ضغط سياسي فقط

رجح عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل مشيرة الى أن الحكومة لديها الاموال اللازمة لصرف الرواتب وما يحصل ضغط سياسي فقط.



وقال ميرزا، " اتصور ان مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي خلال الاسبوع المقبل، لان الاسبوع الحالي لايتضمن اية جلسة لمجلس النواب والحكومة اخرت رواتب الموظفين لذا سيصوت مجلس النواب على مشروع القانون الاسبوع المقبل.



واضاف: ان "مجلس النواب سيقوم بتخفيض المبالغ الواردة في مشروع القانون الى 15 ترليون او 20 تريلون دينار لان ماطلبته الحكومة من اموال كبيرة جدا.





وحول ربط موضوع صرف رواتب الموظفين بتمرير القانون، قال: "اعتقد بان هذا الامر هو ضغط سياسي على مجلس النواب، فالحكومة لديها الاموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين ولايجوز ربط قرار صرف الرواتب بتمرير القانون.