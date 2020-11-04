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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 تشرين الثاني 2020 10:20 ص

برلماني: قانون الاقتراض سيطرح للنقاش الأسبوع القادم وتمريره يحتاج لتعديل جوهري

النواب
أكد النائب مضر الكروي،  ان  قانون الاقتراض سيطرح على طاولة مجلس النواب الاسبوع القادم.
وقال الكروي انه” وبعد تاكيد الحكومة بان دفع الرواتب للموظفين يحتاج الى تمرير قانون الاقتراض لسد الفجوة المالية بسبب محدودية الايرادات سواء من النفط او بقية الايرادات الداخلية لذا فان قانون الاقتراض سيطرح على طاولة  النقاش في مجلس النواب الاسبوع القادم.
واضاف الكروي،ان”  هناك توافقا اوليا لتمرير القانون ولكن بعد اجراء تعديل جوهري في مبلغ الاقتراض لتفادي انهاك الاقتصاد الوطني بالمزيد من الديون والتي تترتب عليها فوائد مالية ليست قليلة لافتا الى ان تمرير القانون جاء من اجل ضمان دفع الرواتب لملايين الموظفين خاصة وان اغلبهم يعتمد بشكل مباشر عليها في تمشية حياتهم اليومية وتسديد المتطلبات اليومية لعوائلهم.
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