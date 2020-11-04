ترامب: مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات ونستعد للاحتفال بالفوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشكر الدعم الكبير للشعب الأميركي، مضيفا لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات.

وأضاف، ترامب، النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال، ولقد فوزت بولايات لم تكن متوقعة، ونستعد للاحتفال بالفوز، ومن الواضح أننا فزنا بكارولينا الشمالية وجورجيا.

وتابع: نتقدم في بنسلفانيا بعدد كبير من الأصوات، ومن الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها، مشيرا إلى أن مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات.

وأوضح كسبت في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، ونتقدم في بنسلفانيا بفارق هائل.



