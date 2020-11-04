نائب يكشف عن توجه لتمرير قانون الاقتراض وتعديله ليصل المبلغ إلى 15 ترليون دينار

اعتبر النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، ربط الرواتب بقانون الاقتراض امرا غير صحيح، مشيرا الى ان مجلس النواب متجه نحو تمرير قانون وتعديله ليصل المبلغ الى 15 ترليون دينار.

وقال خلاطي ، ان “قضية تأخير صرف الرواتب لم تحصل في السابق واثارت قلقا كبيرا لدى الموظفين”، لافتا الى ان “ربط الرواتب بقانون الاقتراض امير غير صحيح.

واضاف ان “الاقتراض يجب ان لا يكون الحل الأول بل الأخير للحكومة في حل ازمة الرواتب”، مبينا ان “المسار الموجود داخل مجلس النواب هو تمرير قانون الاقتراض وتعديله ليصل المبلغ الى 15 ترليون بدلا عن ٤١ ترليون التي وضعته الحكومة.