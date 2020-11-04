من خلال خط الأردن.. مصر توقع اتفاقية تعاون مع العراق لبدء الربط الكهربائي ونقل الطاقة

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجميع دول العالم، وذلك لتنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية فى أن تتحول مصر لمحور عالمي للطاقة، خاصة مع وجود احتياطي يومي بالشبكة القومية للكهرباء يصل لـ15 الف ميجا وات.

ومن المقرر أن يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري اتفاقية تعاون للربط الكهربائي مع الجانب العراقي خلال زيارة وفد مصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعراق.



كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 15 ألف ميجا وات، كاشفاً أن إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 ألف ميجا وات و تبلغ القدرة الأسمية لهذه القدرات 46 ألف ميجا وات متاحين على الشبكة يومياً.



وأوضح المصدر فى تصريحات صحفية، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة و الذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات و هو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.



وقال المصدر، إنه من المتوقع أن يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اتفاقية تعاون مع الجانب العراقي على هامش زيارة الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعراق لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، لافتا إلى أن خط الربط بين مصر و العراق سيكون من خلال خط الربط بين مصر والأردن القائم حاليا بقدرة 200 ميجا وات.



وأشار المصدر، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى عمل الدراسات الخاصة برفع قدرة خط الربط بين مصر و الأردن من 450 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية للعراق، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائي للعراق بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة.



وقال المصدر، إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا و أوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.