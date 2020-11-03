استجابة لدعاوى وتحريض وتأجيج من قطر وإيران ومعاقل الميليشيات.. حادثة إرهابية وقحة في شوارع فيينا

خبراء: موجة جديدة من التطرف والسبب محور الشر وإيران وقطر وتنظيم الإخوان وكل من يرفعون رايات التحريض ضد الغرب



الهجوم الإرهابي الداعشي، في شوارع فيينا الليلة الماضية، كشف عن كثير من الحقائق في مقدمتها أن الدواعش والمواعش وكل من يحمل أفكارا متطرفة محملة بالتأسلم السياسي كاره لوطنه ودينه، وأن هؤلاء هم الأكثر عداءا للإسلام وليس دفاعا عنه.

وأثبت ان الافكار التي تبثها "ميديا الإرهاب" في قطر ومحور الشر وعبر ايران وعصاباتها، هى التي خلقت هذا الجيل الضائع المتطرف الدموي. حتي أن إرهابي ألباني لا يزيد عمره عن 20 عاما يقتل 5 أبرياء ويبث الرعب في شوارع فيينا الهادئة.

وكانت قد أطلقت سلطات النمسا، عملية مطاردة لمنفذي هجوم فيينا الذي خلف خمسة قتلى حتى الآن وزرع الرعب في العاصمة النمساوية، وأطلق مسلّحون النار من رشاشاتهم في ستّة مواقع مختلفة من العاصمة النمساوية، في العملية التي قتل خلالها أحد المهاجمين برصاص الشرطة.

وقالت الحكومة النمساوية، إن المسلح الارهابي الذي قُتل بالرصاص في هجمات فيينا أمضى فترة في السجن لمحاولته السفر إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت وزارة الداخلية تقريرا نشرته وكالة (أيه.بي.أيه) للأنباء ورد فيه أن منفذ الهجوم صدر عليه حكم بالسجن 22 شهرا في أبريل عام 2019. وجاء في التقرير نقلا عن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أنه تم الإفراج عن الرجل في 2019 لصغر سنه.



وانتشر مئات من رجال الشرطة في أرجاء فيينا بحثا عن منفذي الاعتداء في وقت أعلن وزير الداخلية كارل نيهامر أن "إرهابيا واحدا على الأقل" مسؤول عنه.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن سبعة من المصابين في حالات حرجة تهدد حياتهم. وقال متحدث باسم الشرطة، إن تعزيزات طلبت من ولايات مجاورة وإن ألف ضابط شرطة على الأقل يشاركون في العملية.



وكرر وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون دعواته للناس بعدم الخروج للشوارع. وأفاد بأن الشرطة قتلت بالرصاص مهاجما، كان يضع حزاما ناسفا اتضح أنه غير حقيقي، وهو من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال نيهامر "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل وهو موقف لم نعايشه في النمسا منذ عقود".



وتابع "النمسا ديمقراطية قوية منذ أكثر من 75 عاما، ديمقراطية ناضجة ودولة هويتها تتمثل في قيمها وحقوقها الأساسية ومنها حرية التعبير وحكم القانون وأيضا التسامح فيما يتعلق بالتعايش الإنساني".

وكشف رئيس تحرير صحفية نمساوية، وفق تقرير جريدة العرب، أن منفذ هجمات فيينا يبلغ من العمر 20 عاما ووُلد ونشأ في العاصمة فيينا وكان معروفا لدى المخابرات المحلية لأنه كان بين 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر إلى سوريا. وأضاف فلوريان كلينك رئيس تحرير صحفية فالتر في تغريدة على تويتر، أن المهاجم كارتين إس من "أصل ألباني" لكن والديه من مقدونيا الشمالية. وكان مسلحون، منهم من قتلته الشرطة، قد هاجموا ستة مواقع في وسط فيينا مساء الاثنين في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي.

وروى شهود أن المهاجمين فتحوا النار على الموجودين داخل حانات من بنادق آلية حين كانت المنطقة مزدحمة في الليلة الأخيرة قبل سريان حظر تجول على مستوى البلاد فُرض للحد من تفشي كوفيد-19.



وقال نيهامر إن تسجيلات فيديو صودرت من منزل المهاجم أثناء عملية تفتيش والشرطة تحقق في اتصالاته. وأغلقت الشرطة أغلب المنطقة التاريخية بوسط فيينا وحثت الناس على الاختباء في أماكنهم. ولجأ كثيرون إلى الحانات والفنادق في حين أوقفت المواصلات العامة في المدينة القديمة وجاب رجال الشرطة أرجاء المدينة.

وأظهرت لقطات مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحا يجري في شارع مرصوف وأظهر مقطع آخر مسلحا يطلق النار على شخص خارج ما بدا أنها حانة في الشارع الذي يقع به المعبد اليهودي. ووقعت عمليات إطلاق النار في وقت مبكر من المساء، قبيل ساعات من دخول إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت النمسا لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمرّ بها البلاد.

ودان المستشار النمسوي سيباستيان كورتز "الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز". وقال كورتز في تغريدة على تويتر "نحن نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا"، مشدّداً على أنّ "شرطتنا ستتعامل بحزم مع مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز لن نرضخ للإرهاب وسنحارب هذا الهجوم بكل ما أوتينا من قوّة". وأضاف أن المهاجمين "محترفون للغاية" في طريقة تنفيذهم للهجوم وكانوا مسلحين جيدا.

وأوضح كورتس، أن الهجوم إرهابي في طبيعته بالتأكيد. وأشار إلى أنه بما أن العديد من المشتبه بهم ما زالوا طلقاء، فإنه لا توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كانت فيينا ستتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية.



وفي 16 أكتوبر، أقدم شاب شيشاني إسلامي متطرّف على قطع رأس المدرّس الفرنسي سامويل باتي قرب باريس لأنّ أستاذ التاريخ عرض على تلامذته أثناء درس عن حرية التعبير رسوماً كاريكاتورية تُمثّل النبي محمد. وما هي إلا أيام حتى شهدت مدينة نيس في جنوب شرق فرنسا هجوماً بسلاح أبيض في كنيسة نوتردام أسفر عن ثلاثة قتلى ونفّذه شاب تونسي يدعى يبلغ من العمر 21 عاماً.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر بالفرنسية وبالألمانية "نحن الفرنسيين نشاطر الشعب النمسوي مشاعر الصدمة والألم بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض للهجوم. إنّها أوروبا خاصّتنا. على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون. لن نتنازل عن شيء".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ الاتّحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجوم المروّع" في فيينا، واصفاً إياه بـ"العمل الجبان".

وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "صدمته وتأثره" جرّاء هذه "الهجمات"، واصفاً في تغريدة الاعتداء بأنّه "عمل جبان وعنيف وحاقد. أتضامن مع الضحايا وعائلاتهم ومع سكّان فيينا. نحن نقف إلى جانبكم".

وندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"العمل الإرهابي الشرير" الذي شهدته النمسا، وقال في تغريدة على تويتر "نصلّي من أجل سكّان فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا. هذه الهجمات الشرّيرة ضدّ الأبرياء يجب أن تتوقّف. الولايات المتّحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضدّ الإرهابيين بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرّفون".

خبراء اعتبروا حادث فيينا الإرهابي ضمن موجة جديدة من التطرف تضرب أوروبا استجابة لدعوات صادرة من قطر وطهران ومعاقل الميليشيات.

ا.ي