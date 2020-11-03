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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 09:01 م

رغم التغلغل والتفتيت وخطة الفوضى خامنئي إيران الإرهابي يعظ: الشباب والمؤمنين سيمنعون تغلغل أمريكا في العراق!!

خامنئي
مراقبون: ما يقوله خامنئي هذيان وهو يترنح تحت سيف العقوبات الأمريكية

ليس أكثر كرها لمنهجه وسياساته وطائفيته واستبداده في العراق، من خامئني. الجميع يكرهون هذا الإرهابي الأكبر ويعرفون تماما أن السياسات التي خطها ملالي إيران هى التي أوصلت العراق إلى الوضع المزري الموجود فيه.
 كما أن يد ايران الواصلة إلى كل شبر في العراق، هى سبب الدم والحرب. ورغم ذلك لا يريد خامنئي أن يقتنع انه أكثر شخصية شريرة و ممجوجة في العراق. وأن الثورة العراقية الكبرى كانت ثورة ضده هو شخصيا وضد ميليشياته قبل أي أحد آخر.
وفي نوبة هذيان، قال المرشد الإيراني، خامنئي إن "الشباب والمؤمنين" في العراق سيمنعون الولايات المتحدة الأمركية من "التغلغل في بلدهم بحجة الجماعات التكفيرية!!
وقال في سلسلة تغريدات، نشرها خامنئي، على صفحته بتويتر بالتزامن مع توجه الأمركيين الى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب مع جو بايدن.
قال خامنئي: الأمريكيّون هم من اقترفوا الذّنب الأساسيّ في هذه المنطقة،وتدخلوا في سوريا وافغانستان، لكنّ الشباب والمؤمنين العراقيّين، إن شاء الله، وبما لديهم من حميّة وتعصّب تجاه الحقّ، لن يسمحوا بأن يتمكّن الأمريكيّون من التغلغل في بلدهم العراق!
ورد خبراء على خامنئي، بأن من أفسد العراق، هى التدخلات الإيرانية والميليشيوية ومن يهدد أمن واستقرار العراق هى إيران ومن نهب مقدراته هى إيران، أما حجة الولايات المتحدة الأمريكية فمردودة عليه لأن القوات الأمريكية والتحالف الدولي هو من خلص العراق من داعش الارهابي، ولا تزال واشنطن تساند العراق في خطواته نحو الاستقرار والديمقراطية والقضاء على الجماعات المسلحة.
وقد ظهر تناقض خامنئي وكذبه، عندما دافع قبل نحو شهرين عن الحرب العراقية- الايرانية التي استمرت نحو 8 سنوات وسقط فيها عشرات الآلاف من العراقيين، ونالت فيها إيران شر هزيمة، قائلا انها كانت من الأحداث الأكثر عقلانية للأمة الإيرانية.
 يأتي هذا فيما تفجرت مؤخرا تفاصيل خطة إيرانية شاملة للفوضى في العراق، خرجت من مكتب خامنئي تقتضي بإثارة اضطرابات واسعة عبر نوري المالكي وهادي العامري وغيرهما من عملاء إيران بعد الانتخابات الأمريكية.
خامنئي إيران ليس أكثر من إرهابي يترنح تحت العقوبات الأمريكية وتصريحاته وتغريداته أكاذيب تجر أكاذيب
ا.ي
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