الكعبي يوقعّ على النسخة المعدلة من قانون الانتخابات ليتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها

وقعّ حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على النسخة المعدلة لقانون الانتخابات.



وقال مصدر برلماني، إن الكعبي قد وقعّ على النسخة المعدلة من القانون ليتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.



واستكمل مجلس النواب (البرلمان) نهاية شهر تشرين الأول الماضي التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التشريعية.



ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار واربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.



وكانت المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية أبرز الفقرات الخلافية بين الكتل السياسية، واستغرق الأمر أشهراً للتوافق بشأنها.



ويعول على قانون الانتخابات الجديد لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.