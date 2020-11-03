الكاظمي يوجه وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بإيجاد حلول لصرف رواتب المتقاعدين.



وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، في تغريدة على تويتر، إن رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين.



وأضاف ملا طلال: بانتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين.