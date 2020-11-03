ملايين الأمريكيين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

بدأ الناخبون الأميركيون التوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها الولايات المتحدة.



ويأمل بايدن البالغ من العمر 77 عاما والنائب السابق للرئيس باراك اوباما أن يتمكن أخيراً من الفوز بالرئاسة في محاولته الثالثة.

فيما يعد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته والبالغ من العمر 74 عاما بتحقيق مفاجأة جديدة كما حصل في العام 2016 وطغت أزمة انتشار وباء كوفيد 19 على الحملة الانتخابية بعدما تسببت بوفاة أكثر من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة وتفاقمت في الأيام الماضية.