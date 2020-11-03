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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 03:48 م

تعاون غير مسبوق بين بغداد والقاهرة فى مجالات عديدة

مصر والعراق

أكد وزير التخطيط خالد بتال، أن تعاون العراق مع مصر سيشهد تطورًا واضحًا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي  والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق الأسبوع الماضي.

ويتوجه وزير التخطيط خالد بتال ضمن أعمال اللجنة «العراقية – المصرية، إلى القاهرة لتوقيع ثلاث اتفاقيات.

وصادقت هيئة الرأي في الوزارة على ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية، في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية والتدريبية والإدارية.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم التي صادقت عليها هيئة الرأي، سيتم توقيعها خلال زيارته إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وتابع البيان، أن هيئة الرأي في وزارة التخطيط، تدارست عددًا من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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