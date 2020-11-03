المالية النيابية ترهن دفع الرواتب باقتراض جديد.. وما هو مصير 26 مليار دولار مفقودة في 2019 بالعراق؟

مع عجز حكومة الكاظمي عن توفير رواتب شهر تشرين الأول لموظفي القطاع العام حتى الآن، جاءت تصريحات لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي، لتثير مزيداً من مشاعر القلق والإحباط.

وقال وزير المالية، إن رواتب الموظفين لشهر أكتوبر الماضي ربما ستدفع خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر.

ويرى علاوي أن مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض (الجديد) لكن هذا واقع البلد المالي.

وأشار إلى صعوبة السيطرة على النفقات كلياً في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة مالياً ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة.

وكان مجلس النواب وضع سقفاً للاقتراض الداخلي الأول بلغ 15 تريليوناً "نحو 14 مليار دولار" رغم اعتراض وزارة المالية عليه، لأنه لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي، ما اضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى يبلغ 41 تريليوناً (أقل من 40 مليار دولار) لتتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة.

وكشف علاوي عن أن ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، والديون الداخلية تقدر بـ60 تريليون دينار (نحو 50 مليار دولار).

وتتحدث دوائر اقتصادية عن أن الحكومة ستكون عاجزة تماماً عن تسديد رواتب الموظفين مطلع العام الجديد مع الأزمة المالية الراهنة واحتمال عودة موجة الإغلاق العالمية الجديدة بسبب جائحة كورونا.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضغوطات شعبية كبيرة، سواء من قبل الموظفين في القطاع العام أو من جيوش الخريجين العاطلين عن العمل حتى على مستوى الهيئات الحقوقية.

فعلى مستوى الخريجين ما زالت طوابير المحتجين منهم من مختلف التخصصات تقف على أبواب الوزارات والمؤسسات الرسمية للمطالبة بفرص العمل والتوظيف، ويوم أمس، لجأت القوات الأمنية إلى تفريق اعتصام قام به خريجو القطاع الصحي أمام وزارة الصحة.

وأظهرت صور تداولها ناشطون تعرض عدد من الشباب لجروح وكدمات نتيجة القوة التي استخدمت ضدهم من قبل القوات الأمنية.

في الأثناء، اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تأخر صرف الرواتب انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

بينما كشف الخبر الاقتصادي منار العبيدي، عن ضياع 26 مليار دولار خلال سنة 2019.



وقال العبيدي، إن عدم التنسيق بين الجهات المرتبطة بالاستيراد والتي هي البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة ادت الى هدر وضياع 26 مليار دولار خلال سنة 2019 وعليه من الضروري جدا مراجعة اداء عمليات الاستيراد والتحويل وربط كافة الدوائر المتعلقة بهذا الموضوع ضمن قاعدة بيانات واحدة تتيح خلق دائرة مغلقة لحركة المال الداخل والخارج الى العراق.

وأضاف أن البنك المركزي قام بتحويل 44 مليار دولار لأغراض الاستيراد بينما لم تدخل بضائع سوى بقيمة 18 مليار دولار، هذا الفارق والبالغ اكثر من 26 مليار دولار يجب تتبع مسارها ولأي جهة ذهبت متسائلا: هل الخلل في بيانات البنك المركزي ام في بيانات اقيام الاستيرادات ام ان مبلغ ال 26 مليار دولار قد تم تهريبها ولم تسجل ضمن بيانات الكمارك ولا في اجازات الاستيراد.



