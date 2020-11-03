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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 01:54 م

الكناني: على الحكومة عدم الذهاب نحو المهاترات السياسية بينها وبين البرلمان

حكومة الكاظمي
قال الخبير الاقتصادي إحسان الكناني، إن الحكومة قادرة على تمويل نفسها قبل الوصول إلى موعد توزيع الرواتب، لتلافي خلق المشاكل في البلد، حيث أن ما يحدث حاليا كأنه أمر مفتعل.

وأضاف أن حاجة البلد شهريا تصل إلى أكثر من تريليون ونصف التريليون دينار امر ليس بالصعب، وبالإمكان تداركه وتجاوزه من دون تضخيم.

وبين أن الحكومة بحاجة الى اتخاذ القرار الصائب وعدم الذهاب نحو المهاترات السياسية بينها وبين البرلمان، خاصة ان الشعب يعاني شهريا من سوء ادارتها للملف المالي، حيث تتوفر الكثير من المنافذ لتجاوز الازمة لكن القائمين على السلطة ربما يتناسون الحلول الانية ويحملون البرلمان كامل المسؤولية.


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