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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 01:34 م

إخماد حريق في الهيئة العامة للضرائب وإنقاذ مبالغ نقدية كبيرة

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  اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق كبير في الهيئة العامة للضرائب في العاصمة بغداد بمشاركة 15 فرقة اطفاء وانقاذ.
وذكر بيان للمديرية، ان العملية شاركت فيها زوارق الدفاع المدني في نهر دجلة لسحب وتأمين وصول إمدادات المياه الى خراطيم فرق الإطفاء وبإشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.
واضاف ان فرق الدفاع المدني احتوت حادث الحريق الكبير الذي اندلع في الطابق الرابع من بناية الهيئة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد بعد ان استنفرت جهد فرقها في جانب بغداد الرصافة حتى تمكنت من انهاء الحريق بوقت قياسي دون تسجيل اصابات بشرية مع إنقاذ مبلغ 7 مليار وتسعمائة مليون دينار عراقي من ذلك الطابق المحترق تم تسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
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