لجنة التحقيق في قضايا الفساد تعتقل مستشار الكاظمي

أفصح مصدر مطلع يوم الثلاثاء عن ان اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد اعتقلت مستشار رئيس مجلس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس.

واوضح المصدر في تصريح له ، ان الحارس صادر بحقه امر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار 160 لسنة 1983.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد وجه في شهر أغسطس/آب الماضي بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شرع بحملة اعتقالات طالت مسؤولين في الدولة سابقين وحاليين بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي واداري، وذلك بعد ان دعا المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني الى "فتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين".