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الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 01:03 م

بالوثيقة.. لجنة الفساد تعتقل مستشار الكاظمي

الكاظمي

أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية، أمر قبض بحق مستشار رئيس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس، وفق المادة 160 لسنة 1983 من قانون العقوبات العراقي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن القضاء، صدور مذكرة قبض وتحري وموجهة إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بأنهم مأذونين بالقبض على المتهم، رعد محسن غازي شبيب الحارس، محل الإقامة بغداد".

وافاد مصدر مطلع، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، باعتقال مستشار رئيس الوزراء الحالي والوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء‏ رعد محسن غازي الحارس.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إنه "تم تنفيذ امر القبض  بحق المتهم رعد محسن غازي الحارس مستشار في هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء والوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء".

واضاف أن "المتهم صادر بحقه امر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار 160 لسنة 1983".

وتنص المادة 160 لسنة 1983، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة او وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

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