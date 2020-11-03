بالصورة.. إنقاذ طفلة بعد بقائها 91 ساعة تحت الأنقاض الذي خلفها زلزال إزمير

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ طفلة وضعها سليم، بعد بقائه 91 ساعة تحت الأنقاض الذي خلفها الزلزال الذي ضرب إزمير.



ونقلت وكالة "الأناضول"، أن "السلطات التركية، أقدمت على إنقاذ طفلة سالمة من تحت الأنقاض بعد بقائه 91 ساعة تحتها".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 100 قتيل.



وذكرت "آفاد" في بيان، أن "الزلزال الذي وقع، الجمعة، قبالة سواحل منطقة سيفري حصار، أعقبته ألف و464 هزة ارتدادية، 44 منها تجاوزت قوتها 4 درجات".



وأوضحت، أن "عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة".