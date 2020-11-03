ماذا فعل ترامب وبايدن في الساعات الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

بعد مناظرات سياسية وحملات ومناقشات محتدمة، سيتسنى للأمريكيين معرفة رئيسهم الجديد، إن كان الرئيس دونالد ترامب أم المرشح جو بايدن.

فمن جهته أعلن الرئيس دونالد ترامب أنّه سيتوجّه الثلاثاء إلى المقرّ الرئيسي لحملته الانتخابية في ولاية فرجينيا.

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في كارولاينا الشمالية "غداً سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض".

وأضاف بعيد ساعات خلال تجمّع آخر في ميشيغان "بهذه الطريقة يمكننا إنجاز العمل الذي بدأناه".

وقصد ترامب بين هذين التجمّعين مدينة ساكرانتون، مسقط رأس بايدن، حيث جدّد وصف منافسه بـ"جو النعسان"، متّهماً إياه بأنّه "مضطرب" و"فاسد" و"تسيطر عليه وسائل الإعلام الرئيسية".

بينما دعا المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديمقراطية وذلك في خطاب ألقاه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال آخر تجمّع انتخابي كبير له عشيّة الانتخابات المقرّرة الثلاثاء.

وقال بايدن في نهاية خطابه "لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديموقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك".

ونظّم نائب الرئيس السابق آخر تجمع انتخابي له في نفس المدينة التي أطلق منها قبل 18 شهراً حملته الانتخابية وفي الولاية التي فاز بها في 2016 منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق ضئيل للغاية على هيلاري كلينتون.

وأضاف، "لديّ شعور بأنّنا سنحقّق سوياً فوزاً ضخماً غداً"، مشدّداً على أنّه إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتّحدة فسيسعى "للسيطرة على كوفيد من اليوم الأول" لتولّيه مفاتيح البيت الأبيض، على حد قوله.

لكن بالرغم من تمنيات بعض أتباع السياسة الأمريكية الذين لا يتحلون بالصبر، لا يوجد وقت محدد تبلغ فيه كل ولاية بنتائج الانتخابات، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وبدلًا من ذلك، ستبدأ كل ولاية إبلاغ نتائجها بمجرد إغلاق أماكن الاقتراع الموجودة بها.

وتظل معظم أماكن الاقتراع مفتوحة لمدة 12 ساعة على الأقل، لكن تختلف ساعات كل ولاية عن الأخرى، وتبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة أيضًا.

وبحسب الموقع فإذا انقسمت ولاية إلى مناطق زمنية متعددة، ستبدأ إبلاغ نتائجها بمجرد انتهاء آخر مركز اقتراع.

وفي الولايات المتأرجحة، تغلق صناديق الاقتراع أولًا في ولايتي فلوريدا وجورجيا الساعة 7:00 مساء بالتوقيت المحلي، وفي كارولينا الشمالية وأوهايو الساعة 7:30 مساء، وفي معظم ميشيجان وتكساس الساعة 8:00 مساء، وفي ويسكونسن وأريزونا الساعة 9:00، وفي أيوا الساعة 10 مساء.

ولا تعتبر النتائج الأولية التي تصدر ليلة الانتخابات نهائية، ولا تمثل عدد الأصوات بشكل كامل.

ففي كل دائرة انتخابية، هناك دائمًا بطاقات اقتراع الغائبين،سواء ناخبين بالداخل أو الخارج أو عسكريين، والتي تصل بعد يوم الانتخابات، كما هناك بطاقات الاقتراع المؤقتة التي تحتاج للفصل فيها.

وتمنح كل ولاية مسؤولي الانتخابات عدة أيام أو أسابيع لجمع واعتماد النتائج بشكل كامل.