بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الأمريكيون يختارون رئيسهم بعد ساعات.. وتقارير: ترامب قادر على حسم "الولاية الثانية" بالوثيقة.. لجنة الفساد تعتقل مستشار الكاظمي بالصورة.. إنقاذ طفلة بعد بقائها 91 ساعة تحت الأنقاض الذي خلفها زلزال إزمير ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100 شخصا إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات.. انطلاق المحادثات الليبية العسكرية "5+5" بعد محاولات إقالة الحلبوسي.. حراك سياسي جديد لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه ماذا فعل ترامب وبايدن في الساعات الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ الجبوري يدعو المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية إلى عدم التجاوز الأعرجي: الكاظمي بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران المقبل "حمار" ديمقراطي و"فيل" جمهوري.. قصة شعارات انتخابات أمريكا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 11:26 ص

دراسة جديدة تكشف سلالة فتاكة من كورونا تجتاح أوروبا .. التفاصيل الكاملة

1201914132455568980911
على مدار أكثر من 10 أشهر تحور فيروس "كوفيد-19" إلى مئات السلالات بمختلف الدول ما صعب من محاولات السيطرة عليه
وكشف الخبراء، مؤخرا، عن سلالة جديدة متحورة على درجة عالية من الخطورة شهدت اختراق تركيبتها الجينية. 

السلالة المستحدثة، التي أطلق عليها فريق دولي من الباحثين اسم "20A.EU1"، اجتاحت أوروبا في وقت سابق من هذا الصيف قادمة من إسبانيا، وتسببت في 80% من الإصابات بأكثر من 12 دولة بالقارة العجوز.
و طبقا لدراسة اقتفت أثر التحور ورصدت التغيرات في شفرته الجينية، ونقلتها بعض المواقع العلمية مثل "شبيكتروم دي إي"، والصحفية مثل مكتبة medRxiv العلمية و"الكونفيدنثيال" الإسبانية أكدت ان هناك فصيل خطير للفيروس .
فصيل خطير
- أول تعرف للعلماء عليها كان بين العمال الزراعيين في شمال شرق إسبانيا خلال يونيو/حزيران.
- تنتشر هذه السلالة غير العادية بسرعة البرق، وخلال الصيف تفشت بين السكان المحليين سريعا وانتقلت مع السائحين إلى باقي الدول الأوروبية.
- النوع الجديد تسبب في معظم الإصابات بالقارة العجوز بواقع 90% في بريطانيا، 80% في إسبانيا، 60% في إيرلندا، و40% في هولندا وسويسرا وفرنسا والنرويج ولاتفيا.
- السلالة توجد في دول خارج أوروبا أيضا مثل الصين ونيوزيلاندا لكنها ليست بذات القدر من الخطورة.
- تحليل عينات كورونا المأخوذة من جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة أكدت أنها مشتقة من هذه السلالة نفسها.
طفرات جينية 
- القائمون على الدراسة أكدوا أن السلالة 20A.EU1 لا تشبه أي نسخة من Sars-Cov-2، الفيروس الذي يسبب "كوفيد-19".
- لا يوجد دليل على أن الطفرة الجينية لهذه السلالة تزيد من سرعة انتشار الفيروس أو تضاعف خطورته أو تؤثر على النتائج السريرية.
- هذه السلالة شهدت تغيرات بتسلسل الأحماض الأمينية في البروتينات السنبلة والنيوكليوكابسيد وORF14 للفيروس.
- السلالة الجديدة شهدت 6 طفرات جينية مميزة من بين ملايين الأحرف في رمز هذا الفيروس.
- من ضمن الاختلافات في تسلسلات (20A.EU1) حدوث طفرة A222V في البروتين الشائك وA220V في البروتين النووي.
- انتشار الشكل الجديد من كورونا يعزى إلى "السلوك الخطر" للسائحين في إسبانيا بشكل أساسي، مثل تجاهل إرشادات التباعد الاجتماعي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب وبايدن

الأمريكيون يختارون رئيسهم بعد ساعات.. وتقارير: ترامب قادر على حسم "الولاية الثانية" 03 تشرين الثاني 2020 01:15 م

المحادثات الليبية

إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات.. انطلاق المحادثات الليبية العسكرية "5+5" 03 تشرين الثاني 2020 12:04 م

برهم صالح

بعد محاولات إقالة الحلبوسي.. حراك سياسي جديد لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه 03 تشرين الثاني 2020 11:45 ص

بايدن وترامب

ماذا فعل ترامب وبايدن في الساعات الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ 03 تشرين الثاني 2020 11:29 ص

1201914132455568980911

خبراء: منابر تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس.. تحريض وتخوين ودعوات لسفك الدماء والقتل 03 تشرين الثاني 2020 11:16 ص

61-104502-trump-history-3

الرئيس الاستثنائي.. ترامب يتوقع فوزا رائعا على بايدن لـ"صناعة التاريخ" 03 تشرين الثاني 2020 11:11 ص

الاختطاف

مخطط لعصابات إيران واستخباراتها لاختطاف وتصفية قادة المعارضة لنظام الولي الفقيه بالخارج 03 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

الحمار والفيل

"حمار" ديمقراطي و"فيل" جمهوري.. قصة شعارات انتخابات أمريكا 03 تشرين الثاني 2020 10:29 ص

التعليقات