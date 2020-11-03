الألوسي يكشف عن محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل

كشف رئيس حزب الأمة العراقي مثال الألوسي عن محادثات سرية لوفد حكومي عراقي عالي المستوى مع دول أوروبية بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الألوسي، في تصريح له إن "الوفد العراقي الرسمي الذي أجرى مؤخراً جولة أوروبية، استمع وناقش قضية التطبيع بين العراق وإسرائيل".



وأضاف النائب البرلماني العراقي السابق أن "هذا الأمر يحاط بسرية عالية، خصوصاً بعد أن تم الكشف عن هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام".

وكشف الألوسي عن أن "الوفد العراقي الرسمي، أوصل رسالة إلى العالم مفادها بأننا نريد التطبيع بين بغداد وتل أبيب، لكن الوقت مبكر لهذا الأمر، خصوصاً مع وجود الأزمة المالية والأمنية والأزمة الانتخابية في العراق".

وختم حديثه بالقول "إن هذا التطبيع ربما يرى النور في القريب العاجل".

وكان وفد الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، أجرى جولة أوروبية في ختام الشهر الماضي، شملت كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وفي الـ15 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، عن تحرك عراقي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ووقعت إسرائيل مع الإمارات والبحرين معاهدة للسلام برعاية أمريكية،تبعها إعلان السودان تطبيع العلاقات مع تل أبيب، في خطوة من شأنها أن تنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.