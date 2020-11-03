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الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 11:19 ص

الجبوري يدعو المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية إلى عدم التجاوز

قتيبة الجبوري
دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة الجبوري، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية إلى عدم  التجاوز على رجال الأمن.

وقال الجبوري في بيان، إنه "في الوقت الذي نؤيد فيه الممارسات الديمقراطية وحق التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة لأبنائنا من خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية والتمريضية والتقنية وخريجي كليات العلوم ومطالبتهم بالمباشرة بالمؤسسات الصحية بعد تعيينهم وتوزيعهم على دوائر الصحة، نبدي أسفنا الشديد لقيام بعض المحتجين بممارسات وتصرفات متسرعة".

وأضاف "كنّا نأمل أن يبتعدوا عنها ويلتزموا بضبط النفس، ومن بينها التجاوز على رجال الأمن وإلحاق الضرر بسياج الوزارة والأبواب الخارجية ومحاولتهم منع دخول الموظفين، في حين تخوض كوادر الوزارة حرباً شرسة ضد جائحة كورونا، علماً أن أبناءنا الخريجين عبروا عن رفضهم لهذه الممارسات وأعلنوا براءتهم منها وانتقدوا بشدة من قاموا بها".

وأوضح "سبق وأن خاطبنا وزارة الصحة بشأن قضيتهم وعرضنا مظلوميتهم في وسائل الإعلام، وأصدرنا عدة بيانات وتصريحات للضغط على الجهات المعنية للنظر في قضيتهم، وجاء الرد من وزارة الصحة بأن هذا الملف خارج صلاحيتها، لكونها استكملت جميع الاجراءات والتعليمات من مجلس الوزراء، وقد اتضح لنا بالفعل أن الوزارة لا تمتلك الصلاحية لحسم الموضوع، كما أنها فعلت كل ما بوسعها لحسمه، وما زالت تسعى لإنصاف الخريجين بشتى الوسائل، وهنا لا بد أن نتكاتف مع هذه المساعي ونشد على أيدي القائمين على الوزارة".

وبين ان "اليوم نجدد دعوتنا إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية باعتبارها الجهة القادرة على حل هذه المشكلة، لتوفير المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة لغرض مباشرة الخريجين، كما ندعو الجميع الى التكاتف مع وزارة الصحة قيادة ومنتسبين لغرض تجاوز أزمة جائحة كورونا ، كما نوجه دعوة لأعضاء مجلس النواب لتضمين قانون الاقتراض موضوع توفير المخصصات اللازمة لتعيين جميع المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاته".
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