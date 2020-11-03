بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الأمريكيون يختارون رئيسهم بعد ساعات.. وتقارير: ترامب قادر على حسم "الولاية الثانية" بالوثيقة.. لجنة الفساد تعتقل مستشار الكاظمي بالصورة.. إنقاذ طفلة بعد بقائها 91 ساعة تحت الأنقاض الذي خلفها زلزال إزمير ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100 شخصا إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات.. انطلاق المحادثات الليبية العسكرية "5+5" بعد محاولات إقالة الحلبوسي.. حراك سياسي جديد لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه ماذا فعل ترامب وبايدن في الساعات الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ الجبوري يدعو المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية إلى عدم التجاوز الأعرجي: الكاظمي بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران المقبل "حمار" ديمقراطي و"فيل" جمهوري.. قصة شعارات انتخابات أمريكا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 11:11 ص

الرئيس الاستثنائي.. ترامب يتوقع فوزا رائعا على بايدن لـ"صناعة التاريخ"

61-104502-trump-history-3
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الإثنين الثلاثاء، "فوزا رائعا جديدا"، في آخر تجمع من حملته الانتخابية.
تجمع ترامب جرى تنظيمه في جراند رابيدز بولاية ميشيجن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. 
وأمام حشد غفير من الأنصار، قال ترامب: "غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة"، ساخرا من خصمه الديمقراطي جو بايدن.
وكان ترامب ختم حملته في انتخابات 2016 أيضا في غراند رابيدز قبل أن يفوز على هيلاري كلينتون، وقال مساء الإثنين قبيل وصوله إلى ميشيغن: "سنقوم بالأمر ذاته".

تصريحات المرشح الجمهوري سبقها تعليق ناري من حملته الانتخابية بالتأكيد على أنها ستقدم طعون قانونية إلى الولايات المتأرجحة الرئيسية التي مُنحت تمديدات للاقتراع بالبريد.
وفي وقت سابق، قال ترامب للصحفيين في تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية قبل التجمع الجماهيري الثالث لهذا اليوم "سنتحرك في الليل - بمجرد انتهاء الانتخابات - مع محامينا"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
وانتقد الرئيس قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي أدت إلى تمديد الاقتراع بالبريد في ولايات معينة، بينها بنسلفانيا وكارولينا الشمالية.
ومنحت المحكمة العليا ولاية بنسلفانيا تمديدًا لمدة 3 أيام، كما أعلنت أيضا احتساب بطاقات الاقتراع في ولاية تار هيل إذا وصلت بحلول 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكي يتم فرز الأصوات، يجب ختمها قبل يوم الانتخابات.
وكذب الرئيس الأمريكي، الإثنين، استطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي، قائلا: "أشاهد استطلاعات الرأي الكاذبة.. غدا، سنفوز في أية حال بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض". 

وعكس تهجم ترامب على منظمي استطلاعات الرأي - جنبًا إلى جنب مع صب غضبه على الجميع من الصحفيين إلى الرؤساء التنفيذيين لمنصات التواصل الاجتماعي، ومنافسته المهزومة عام 2016 هيلاري كلينتون وخصومه الديمقراطيين في الكونجرس - مزاجه وهو يواجه احتمال إبعاده من البيت الأبيض بعد ولاية رئاسية واحدة.

وسعى ترامب لاستعادة زخم فوزه المفاجئ قبل أربع سنوات بتصوير نفسه على أنه متمرد ضد مؤسسة "متعجرفة وفاسدة وعديمة الرحمة".
وقال للجمهور: "لقد انتخبتم شخصًا من خارج المؤسسة كرئيس وضع أمريكا أخيراً في المقام الأول.. اخرجوا وصوّتوا، هذا كل ما أطلبه".
والثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني هو يوم الانتخابات رسميًا ولكنه في الواقع يمثل تتويجًا لشهر انتخابي طويل.

ومع التوسع الهائل للتصويت عبر البريد على سبيل الوقاية من جائحة كورنا، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 95 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، ما يسلط الضوء على أن الانتخابات تحولت استفتاء على الولاية الأولى للجمهوري الذي حطم الأعراف التقليدية.
وفي جميع أنحاء وسط واشنطن، أغلقت الشركات واجهاتها تحسباً لاندلاع اضطرابات وأفادت قناة أن بي سي نيوز أنه جرى التخطيط لوضع سياج جديد "لا يمكن تسلقه" حول البيت الأبيض المحاط بطبقات متزايدة من التحصينات منذ احتجاجات الصيف المناهضة للعنصرية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب وبايدن

الأمريكيون يختارون رئيسهم بعد ساعات.. وتقارير: ترامب قادر على حسم "الولاية الثانية" 03 تشرين الثاني 2020 01:15 م

المحادثات الليبية

إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات.. انطلاق المحادثات الليبية العسكرية "5+5" 03 تشرين الثاني 2020 12:04 م

برهم صالح

بعد محاولات إقالة الحلبوسي.. حراك سياسي جديد لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه 03 تشرين الثاني 2020 11:45 ص

بايدن وترامب

ماذا فعل ترامب وبايدن في الساعات الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ 03 تشرين الثاني 2020 11:29 ص

1201914132455568980911

دراسة جديدة تكشف سلالة فتاكة من كورونا تجتاح أوروبا .. التفاصيل الكاملة 03 تشرين الثاني 2020 11:26 ص

1201914132455568980911

خبراء: منابر تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس.. تحريض وتخوين ودعوات لسفك الدماء والقتل 03 تشرين الثاني 2020 11:16 ص

الاختطاف

مخطط لعصابات إيران واستخباراتها لاختطاف وتصفية قادة المعارضة لنظام الولي الفقيه بالخارج 03 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

الحمار والفيل

"حمار" ديمقراطي و"فيل" جمهوري.. قصة شعارات انتخابات أمريكا 03 تشرين الثاني 2020 10:29 ص

التعليقات